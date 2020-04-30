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محافظات

تحرك عاجل من الصحة بعد وفاة مصاب بكورونا في"المسيري" بالاسكندرية

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:53 م
أعمال التطهير والتعقيم
أعمال التطهير والتعقيم
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أحمد عبد العزيز
حالة من الرعب يعيشها الآلاف من قاطني قرية المسيري بالنهضة التابعه لحي العامرية أول غرب الإسكندرية، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" إلى ١٨ حالة ووفاه حالة متأثرة بالإصابة.

وزارت لجنة من إدارة الطب الوقائي والأمراض المعدية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية القرية لفحص الوضع على أرض الواقع، وكتابة تقرير عنها تمهيدا لعزلها إذا استدعى الأمر.

كما زار موظفو حي العامرية ثان القرية لليوم الثاني لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمباني والطرق بها.

وأجرى موظفو الحي بالقرية لليوم الثانى عمليات التعقيم بواسطة معدات التطهير بمختلف مناطق القرية، بداية من الشارع الرئيسي مرورا بالسوق ومحيط العديد من المنازل في نطاق القرية خاصة التي ظهر بها حالات إيجابية.

وتم تغطية المواقع بأكملها بواسطة المطهرات الموصي بها من منظمة الصحة العالمية بإشراف فريق العمل بمركز البحوث الزراعية بالإسكندرية وتعاون فريق التطهير.
تحرك عاجل من الصحة بعد وفاة مصاب بكورونا في"المسيري" بالاسكندرية
تحرك عاجل من الصحة بعد وفاة مصاب بكورونا في"المسيري" بالاسكندرية
تحرك عاجل من الصحة بعد وفاة مصاب بكورونا في"المسيري" بالاسكندرية
تحرك عاجل من الصحة بعد وفاة مصاب بكورونا في"المسيري" بالاسكندرية
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