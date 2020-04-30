تحرك عاجل من الصحة بعد وفاة مصاب بكورونا في"المسيري" بالاسكندرية





وزارت لجنة من إدارة الطب الوقائي والأمراض المعدية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية القرية لفحص الوضع على أرض الواقع، وكتابة تقرير عنها تمهيدا لعزلها إذا استدعى الأمر.





كما زار موظفو حي العامرية ثان القرية لليوم الثاني لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمباني والطرق بها.





وأجرى موظفو الحي بالقرية لليوم الثانى عمليات التعقيم بواسطة معدات التطهير بمختلف مناطق القرية، بداية من الشارع الرئيسي مرورا بالسوق ومحيط العديد من المنازل في نطاق القرية خاصة التي ظهر بها حالات إيجابية.





وتم تغطية المواقع بأكملها بواسطة المطهرات الموصي بها من منظمة الصحة العالمية بإشراف فريق العمل بمركز البحوث الزراعية بالإسكندرية وتعاون فريق التطهير.