رئيس الطائفة الإنجيلية ناعيا شهداء بئر العبد: مصر صامدة في وجه الإرهاب

نعت الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زكي شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذى استهدف عددا من أبطال القوات المسلحة البواسل اليوم الخميس بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.





وجاء في نص البيان: تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددًا من رجال القوات المسلحة البواسل، اليوم الخميس، بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، قبل ساعة من الإفطار.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية : "إن مصر صامدة في وجه هذا الإرهاب الأسود، ولن تثنيها هذه المحاولات عن المضي في طريق النهوض والتقدم.





وتابع: نصلي إلى الله أن يمنح العزاء والسلوان لأهل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام والأمان".





وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بيان نعي وإدانة للانفجار الذي حدث اليوم نتيجة عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد ونتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.