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أخبار البلد

المطران منير حنا يدين الحادث الإرهابى وينعى شهداء الوطن ببئر العبد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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سامح سلام
أدان المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى الحادث الارهابي الأثيم ببئر العبد الذى وقع اليوم الخميس.  

وقال المطران منير حنا، إن هذه الأعمال الإرهابية تزيد من إصرار الشعب المصري على القضاء على هذا  الإرهاب الأسود الذى فشل فشلا ذريعا فى زرع الخوف فى قلوبنا. 

وأضاف "حنا" أنه يقدم خالص التعزيات للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع وأسر الشهداء البواسل الذين سفكوا دمائهم ليحموا أرض مصر،  حمى الله شعب  مصر  وجيشها الباسل. 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد نعى شهداء الوطن في الحادث الإرهابي الأثيم مؤكدا دعم الكنيسة للقوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

وكانت الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زكي قد نعت شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذى استهدف عددا من أبطال القوات المسلحة البواسل اليوم الخميس بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
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