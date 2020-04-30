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مرأة

بعد حلقتها مع رامز مجنون رسمي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بالأحمر الناري

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة لها .


وتألقت الفنانة ياسمين رئيس ، بإطلالة جريئة مرتدية قميصا باللون الاحمر النارى ، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وانيقة ،وهو اول ظهور لها بعد تصدّر الفنانة  مؤشرات البحث في تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، مساء أمس وذلك بعد حلقتها في برنامج "رامز مجنون رسمي".


وتتميز الفنانة ياسمين رئيس باختيار الفساتين الأكثر جرأة بالظهور بها في الحفلات والمهرجانات السينمائية، لإبراز أنوثتها وقوامها الرشيق.

واعتمدت  ياسمين رئيس على اللمسات الجمالية التي تتناسب مع إطلالتها الجريئة، وتضع الماكياج الصارخ المرتكز على الألوان الداكنة، مع بعض الرسومات فوق العين.
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