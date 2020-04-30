بعد حلقتها مع رامز مجنون رسمي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بالأحمر الناري

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة لها .







وتألقت الفنانة ، بإطلالة جريئة مرتدية قميصا باللون الاحمر النارى ، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وانيقة ،وهو اول ظهور لها بعد تصدّر الفنانة مؤشرات البحث في تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، مساء أمس وذلك بعد حلقتها في برنامج "رامز مجنون رسمي". ياسمين رئيس ، بإطلالة جريئة مرتدية قميصا باللون الاحمر النارى ، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وانيقة ،وهو اول ظهور لها بعد







