الرجاء المغربي يكشف موقفه من مخاطبة الزمالك بشأن حميد احداد.. فيديو

كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، موقف الاتحاد المغربي من عودة بطولة الدوري في المغرب.





وقال وهبي خلال مداخلة هاتفية على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، إن اتحاد الكرة المغربي يدرس الموقف ولكن لا يجد ضوء أخضر عن اي انباء.





وأضاف وهبي، أن لا صحة لعودة التدريبات الجماعية في الوقت الحالي لفريق الرجاء اوي لاي ناد اخر، والجميع في حجر صحي.





وتابع: موقف حميد أحداد لا يزال معلقا ولا نرغب في مخاطبة الزمالك في الفترة الحالية حيث ان الجميع يلتزك بالحجر ولم يحدد موعد المباراة بين الرجاء والزمالك بعد.





وأشار وهبي الى أن، رؤية الاتحاد هي حياة اللاعبين والجماهير وسواء تم استكمال الدوري او عودته لا يفرق.



