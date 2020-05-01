محمد مرجان يكشف موقف الأهلي من عودة الدوري وسر قرار عدم المساس برواتب العاملين.. فيديو

أكد

محمد مرجان

المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي ان عمليات التعقيم مستمرة في النادي بشكل دوري حيث تقوم بها احدى الشركات المتخصصة مشددا على ان النادي مستعد حال تم فتح ابوابه في اي وقت ولكن في الاماكن المفتوحة فقط