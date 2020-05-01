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رياضة

محمد مرجان يكشف موقف الأهلي من عودة الدوري وسر قرار عدم المساس برواتب العاملين.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:10 ص
محمد مرجان
محمد مرجان
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قسم الرياضة
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي ان عمليات التعقيم مستمرة في النادي بشكل دوري حيث تقوم بها احدى الشركات المتخصصة مشددا على ان النادي مستعد حال تم فتح ابوابه في اي وقت ولكن في الاماكن المفتوحة فقط

وأضاف محمد مرجان في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الاهلي يحرص على ايجاد حلول في ظل وجود عدة ازمات مشددا ان قرار الخطيب رئيس النادي بعدم المساس بـ رواتب اللاعبين والموظفين جاء لحرصه الشديد على جيمع العاملين في النادي و تنفيذا لمبدىء الاهلي عائلة واحدة.

وتابع ان الخطيب يحرص على على خلق حلول جديدة من اجل توفير سيوله مالية للنادي للحد من خسائر الفترة الحالية مشددا ان هناك اجتماع اخر سيعقد لمجلس الادارة لمناقشه هذه المساله.

اما بشان الدوري المصري فأكد ان الاهلي مستعد لاي قرار واللاعبون على اتم استعداد لعودة الدوري ولكن الاهم هو صحة الانسان واللاعبين. 
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