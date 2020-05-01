أمير مرتضى: دخلت كلية الشرطة بدون علم والدي.. وغضب مني لهذا السبب

كشف أمير مرتضى منصور، عن سبب غضب والده منه بعد الالتحاق بكلية الشرطة.





وقال مرتضى خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الاعلامي ابراهيم فايق، إنه التحق بكلية الشرطة بعد عام من دخوله كلية الحقوق ورحيله منها دون علم احد.





وأضاف مرتضى، أنه اختبر ونجح في جميع الاختبارات دون واسطة والذي بلغ المستشار مرتضى منصور خبر دخولي كان أحد الضباط داخل أكاديمية الشرطة.





وأشار منصور الى أن المستشار غضب مني وقال لي في اول زيارة هل سئمت وتريد العودة والنوم في التكييف، فقلت له لا واحترم رغبتي.



