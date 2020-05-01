مدرس الصحة النفسية: التباعد الاجتماعي خلق حالة ملل قبل كورونا.. فيديو

أكدت رشا الجندى مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف أن التباعد الاجتماعي خلق حالة من حالات الملل مؤكدا حتى قبل وجود فيروس كورونا كان هناك زيادة في حالات الانتحار وخاصة الشباب.





وأضافت مجدي خلال وجودها ضيفة ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن النقص العاطفي هو السبب الرئيسي لكل الازمات النفسبة مؤكدة أن ا لانسان اذا شعر بوجود من يحبه سيتغلب على اى مشكلة .





وتابعت مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف أن الأبحاث النفسية وجدت ان النقص العاطف عامل اساسي في الازمات التى يشعر بها الاشخاص .



