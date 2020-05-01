مدرس الصحة النفسية: التباعد الاجتماعي خلق حالة ملل قبل كورونا.. فيديو

أكدت رشا الجندى مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف أن التباعد الاجتماعي خلق حالة من حالات الملل مؤكدا حتى قبل وجود فيروس كورونا كان هناك زيادة في حالات الانتحار وخاصة الشباب.
وأضافت مجدي خلال وجودها ضيفة ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن النقص العاطفي هو السبب الرئيسي لكل الازمات النفسبة مؤكدة أن الانسان اذا شعر بوجود من يحبه سيتغلب على اى مشكلة .
وتابعت مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف أن الأبحاث النفسية وجدت ان النقص العاطف عامل اساسي في الازمات التى يشعر بها الاشخاص .
وأشارت أن على الرجال ان يستغلوا فرصة تواجدهم بالمنزل ويقولوا لزوجاتهم "كلمة حلوة" وعلى الزوجة أيضا أن تعطي مساحة لزوجها.