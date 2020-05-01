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منوعات

ميكروفون يفضح حديثاً عن لقاح سري لـ كورونا في البيت الأبيض

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:02 ص
حديث عن لقاح سري
حديث عن لقاح سري
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عزة عاطف
أثار حديث بين اثنين من الصحفيين الأمريكيين عن «لقاح سري» مضاد لفيروس كورونا المستجد جدلًا واسعًا داخل غرفة مؤتمرات البيت الأبيض قبل بدء أحد المؤتمرات الصحفية اليومية مباشرة.
انتشر مقطع الفيديو لحديث الصحفيين المُسرّب بالتزامن مع تبادل التصريحات الحادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني بشأن نظرية المؤامرة في ظل تفشي كورونا.

طلب «جون روبيرتس» كبير مراسلي قناة فوكس من «دوج ميلز» مصور صحيفة نيويورك تايمز نزع الكمامة من على وجهه، فجاء رد نيلز المثير للجدل: "لقد تلقينا جميعًا اللقاح".

تساءل الكثيرون حول ماهية اللقاح السري الذي يتحدّث عنه زوار البيت الأبيض مما دفع روبيرتس للتصريح بأن "الحوار مجتزئ" وأنه كان مجرد مزاح بين الزميلين وفقًا لـAP.

وقد كشف روبيرتس عما تم خلال الحوار، حيث سأله ميلز: "ما الذي تعرفه يا صديقي؟" فيرد روبيرتس قائلا: "بإمكانك نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـ USC جامعة جنوب كاليفورنيا".

فأجاب ميلز بالرد الذي أثار الجدل موجهًا كلامه لروبيرتس مازحًا: "حقا؟ هذا مطمئن، على كل حال لقد أخذ الجميع هنا اللقاح".
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