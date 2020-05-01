الرجاء يرفض تقديم شكوى ضد الزمالك في الفيفا بشأن حميد أحداد

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الرجاء المغربي يرفض اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتقديم شكوى ضد الزمالك، للموافقة على مشاركة حميد أحداد أمامهم.





وأعار الزمالك المغربي حميد أحداد إلى صفوف الرجاء المغربي بداية من الموسم الجاري، ووضع بندا بعدم أحقية اللاعب المشاركة أمام الأبيض فى مباراة الفريقين التى ستجمع بينهما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تم تأجيلها لأجل غير مُسمى.





وكشف موقع "أحداث أنفو" المغربي، وفقًا لما كشفه مصدر مسئول بنادي الرجاء المغربي، أنه يرفض اللجوء إلى فيفا، ضد الزمالك المصري من أجل إشراك حميد أحداد في المباراة المقررة بينهما لحساب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وضع الفريق المصري في عقد إعارة اللاعب بندا يمنعه من اللعب ضده في الفترة التي يلعب فيها للفريق الأخضر.



