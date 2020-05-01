نرمين الفقي عن شهداء بئر العبد: خيرة شباب مصر





وعلقت نرمين الفقي قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة الله يحرق قلوبكم زي ماحرقوا قلوبنا على خيرة شباب مصر ربنا يرحمهم وتمنياتي بالشفاء للمصابين".





جدير بالذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد الرفاعى، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.









نشرت نرمين الفقى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام رسالة مؤثرة تنعى فيها شهداء بئر العبد الذين توفاهم الله أمس بانفجار عبوة ناسفة.