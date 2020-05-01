AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نرمين الفقي عن شهداء بئر العبد: خيرة شباب مصر

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت نرمين الفقى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام رسالة مؤثرة تنعى فيها شهداء بئر العبد الذين توفاهم الله أمس بانفجار عبوة ناسفة.

وعلقت نرمين الفقي قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة الله يحرق قلوبكم زي ماحرقوا قلوبنا على خيرة شباب مصر ربنا يرحمهم وتمنياتي بالشفاء للمصابين".

جدير بالذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 

وأكد الرفاعى، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحم الله شهداء الوطن.. يوسف الشريف ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

حكيم ينعى شهداء بئر العبد في سيناء

أسرة مسلسل لما كنا صغيرين تنعى شهداء بئر العبد

رحم الله شهداء الوطن .. أحمد صلاح حسني ينعى شهداء بئر العبد

تحيا مصر.. روجينا تنعي شهداء القوات المسلحة

فيفى عبده تنعى شهداء بئر العبد بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

بعد إعلان الحكومة عن قرض البنك الدولي لمواجهة كورونا.. هل سيتم تسريح عمالة؟

لأول مرة منذ شهرين.. إيطاليا تسجل أعلى حصيلة تعافي يومية من فيروس كورونا

أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور

الحكومة:الإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية لمراحل التعليم المختلفة الأسبوع المقبل

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي

خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

بمشاركة الآلاف.. تشييع جثمان شهيد الدقهلية وسط هتافات «لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله».. صور وفيديو

ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وعلى الموضة .. شاهد أبرز إطلالات مريم حسن فى عيد ميلادها

ممرضة تفارق الحياة بين أحضان طفلتها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية