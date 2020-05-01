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أخبار البلد

الأنبا إرميا ينعى شهداء القوات المسلحة بمدينة بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:37 م
الأنبا إرميا الأسقف
الأنبا إرميا الأسقف العام
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سامح سلام
نعي نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي شهداء الوطن والواجب والأداء البطولي ملازم أول عبد الحميد صبحي، ومجندي كمين بئر العبد شمال سيناء طالبين من الله عزاء لأسرهم ومحبيهم.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أبطال القوات المسلحة الباسلة الذين استشهدوا اليوم في حادث بئر العبد الإرهابي.

وجاء في نص البيان، تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد.

وأضاف البيان أن الكنيسة تثمن ما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، واستقراره وسلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه.

وتابع قائلا، نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكدت الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تضامنها الكامل مع القوات المسلحة  في محاربة الإرهاب وفي مواجهة كل من يحاولون زعزعة استقرار الوطن، نصلي أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن ينعم عليه بسلام وأمن وأمان.

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