مجلس القضاء الأعلى ينعي شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي ببئر العبد

نعى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض شهداء القوات المسلحة والوطن . في الحادث الإرهابي الأسود ببئر العبد الذين روت دماءهم الطاهرة أرض سيناء الحبيبة.





ويؤكد المجلس على تقدير شعب مصر البطولات أبنائه البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة تحقيقا لسلامة أرض الوطن الحبيب. رحم الله الشهداء الأبطال وألهم أسرهم الصبر والسلوان.





وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وأضاف "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكدت، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.