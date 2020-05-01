AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجلس القضاء الأعلى ينعي شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي ببئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:38 م
شهداء بئر العبد
شهداء بئر العبد
Advertisements
محمد عبدالله
نعى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض شهداء القوات المسلحة والوطن . في الحادث الإرهابي الأسود ببئر العبد الذين روت دماءهم الطاهرة أرض سيناء الحبيبة.

 ويؤكد المجلس على تقدير شعب مصر البطولات أبنائه البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة تحقيقا لسلامة أرض الوطن الحبيب. رحم الله الشهداء الأبطال وألهم أسرهم الصبر والسلوان.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وأضاف "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 

وأكدت، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحم الله شهداء الوطن.. يوسف الشريف ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

رحم الله شهداء وأبطال مصر.. كريم عبد العزيز ينعى شهداء بئر العبد

حكيم ينعى شهداء بئر العبد في سيناء

عاش شهداء الوطن.. فتحي عبد الوهاب ينعى شهداء القوات المسلحة

رحم الله شهداء الوطن .. أحمد صلاح حسني ينعى شهداء بئر العبد

نقيب المهن التمثيلية ينعى شهداء القوات المسلحة

ترشيحاتنا

السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

تطور علمى مذهل.. اختبار أمريكى يكشف عدوى كورونا خلال 24 ساعة من الإصابة

خطيب المسجد الحرام يوصي بـ4 أمور حتى يأذن الله برفع وباء كورونا

الاختيار.. وزير الداخلية الأسبق يروي لـ"صدى البلد" كواليس محاولة اغتياله على يد هشام عشماوي

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

بالدموع والنحيب.. لحظات تشييع جنازة الضابط الشهيد عبدالحميد صبحي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس

هنخس في رمضان .. العصير الأخضر مشروب خارق للتنحيف وتنظيف الجسم