عودة اللاعبين للملاعب.. أندية الدورى الإيطالي تصوت بـ نعم لاستئناف المسابقة

قررت اندية الدورى الايطالي عودة النشاط والحياة لملاعب كرة القدم بعد فترة التوقف التى شهدتها البلاد علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.





وصوتت جميع الاندية ب "نعم " لعودة النشاط الرياضي مرة اخري واستئناف المسابقة الحالية تجنبا للخسائر المالية الفادحة التى يمكن ان تؤدي الي إفلاس بعض الأندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الاندية صباح اليوم برفقة اتحاد كرة القدم الايطالي عن طريق فيديو الكونفيرانس ، وهددت الاندية الايطاليا الشبكات المسؤولة عن النقل التلفيزيوني للمباريات من تأخر المقابل المادي





ودعت اندية ايطاليا لاعبيها المحترفين للعودة للبلاد استعدادا لإستئناف مسابقة الدورى خلال الايام المقبلة مع إتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية.





جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة .