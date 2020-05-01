على الطريقة الفرنسية.. يوفنتوس يرفض التتويج بـ الدوري الإيطالي بعد إلغاء الموسم

رفض أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس، تتويج ناديه بلقب الدوري الإيطالي ببطولة الكالتشيو، على طريقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي، قررت أمس الخميس، إنهاء مسابقة الدوري، واعتماد فريق باريس سان جيرمان بطلا لـ الليج 1 باعتباره متصدر الترتيب، نظر لصعوبة استكمال المسابقة، بسبب تفسي فيروس كورونا.





وكتب رئيس يوفنتوس في تصريحات نقلها صحيفة " توتو سيورت:" يوفنتوس لديه رغبة كاملة في استكمال مسابقة الدوري حتى النهاية".





وأضاف:" لا أحب الحديث كثيرا في وسائل الإعلام، ولكن الصمت تسبب مؤخرا في تصدير صورة عن رغبة يوفنتوس في إنهاء المسابقة".





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة، عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.







