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محافظات

هنعدي الأزمة.. محافظ الدقهلية يوزع 6000 كرتونة مواد غذائية و6.5 طن لحوم ومطهرات

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:30 م
محافظ الدقهلية:توزيع
محافظ الدقهلية:توزيع 6000 كرتونة مواد غذائية و6.5 طن لحوم
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همت الحسينى
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، بإطلاق إشارة البدء لتوزيع 6000 كرتونة مواد غذائية و5 أطنان لحوم بالإضافة إلى 1.5 طن مطهرات على الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا والقرى الأكثر احتياجا. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية والمتضررين من فيروس كورونا وتوفير الدعم اللازم لهم.

كما حضر إطلاق إشارة بدء توزيع المساعدات الغذائية المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وخالد بهنساوي مدير فرع صندوق تحيا مصر بالدقهلية والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه المساعدات تأتي في إطار مبادرة "هنعدي الأزمة " بالتعاون والتنسيق بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي والإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة. 

ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير لصندوق تحيا مصر على الجهود المتميزة التي يقدمها في مختلف القطاعات ولكل الفئات والشكر موصول لوزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.
هنعدي الأزمة.. محافظ الدقهلية يوزع 6000 كرتونة مواد غذائية و6.5 طن لحوم ومطهرات
هنعدي الأزمة.. محافظ الدقهلية يوزع 6000 كرتونة مواد غذائية و6.5 طن لحوم ومطهرات
هنعدي الأزمة.. محافظ الدقهلية يوزع 6000 كرتونة مواد غذائية و6.5 طن لحوم ومطهرات
هنعدي الأزمة.. محافظ الدقهلية يوزع 6000 كرتونة مواد غذائية و6.5 طن لحوم ومطهرات
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