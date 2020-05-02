خالد سليم ينعى شهداء القوات المسلحة بأغنية عشانك يا بلدي.. فيديو

نشر الفنان خالد سليم ، مقطع فيديو ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، وهو يؤدي أغنية "عشانك يا بلدي، ويؤدى التحية العسكرية لشهداء القوات المسلحة.





وعلق سليم على الفيديو " #حيوهم_فين_ماكنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم.. بدعوا كل زملائي وكل الفولورز إنهم يحطوا صورهم النهاردة؛ حدادا علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم".





وأضاف: "يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق، رحم الله موتانا ، وتمنياتنا بالشفاء العاجل المصابين من الحادث الغادر 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن #خالد_سليم".





يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت امس الخميس في أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكدت، القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.



