AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الطفل آدم وهدان: قالوا لي إني الحصان الأسود في لعبة النسيان .. وبموت في دينا الشربيني

السبت 02/مايو/2020 - 01:48 ص
الطفل آدم وهدان
الطفل آدم وهدان
Advertisements
آيه عاطف
استطاع الفنان الصغير آدم وهدان، أن يخطف قلوب المشاهدين من خلال طلته المبهجة وأدائه الرائع وصدق تمثيله لشخصية "يحيى" إبن الفنانة دينا الشربيني"رقية" في مسلسل "لعبة النسيان" الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.

قدم آدم وهدان، العديد من الأعمال على مدار مشواره الفني القصير، حيث شارك في فيلم خلاويص، مسلسل عزمي واشجان، وفيلم نادي الرجال السري، وفيلم عيش حياتك، ومسلسل كلبش 3، ومسلسل لآخر نفس، وأخيرًا مسلسل لعبة النسيان، "ثدى البلد" حاورت أدم لمعرفة تفاصيل مشاركته في دراما رمضان هذا العام، ودار الحوار كالتالي:

في البداية .. كيف تم ترشيحك لمسلسل "لعبة النسيان" ؟

قمت بالذهاب إلى الأوديشن الخاص بالمسلسل، وتم إختياري من قبل الأستاذ هاني خليفة لتجسيد شخصية "يحيى" إبن دينا الشربيني التي تجسد شخصية "رقية".

من أكثر شخص قام بدعمك لدخول عالم التمثيل ؟

والدتي، وجدي وخالتي أكثر الأشخاص الذين قاموا بدعمى لأكمل مسيرتي الفنية، فالأمر بدأ معي منذ سن الرابعة والنصف.

كيف كانت كواليس المسلسل والعمل مع دينا الشربيني؟ 

كنا نضحك كثيرًا، ونلتقط الصور، دائمًا في الكواليس، أما بالنسبة لدينا، أنا أحبها كثيرًا، أحبها من الداخل والخارج، ودائمًا اقوم بإلتقاط الصور التذكارية معها.

من قام بتدريبك على الشخصية ؟

أستاذة ريم حجاب قامت بتدريبي، وتراجع معي المشاهد الخاصة بي، ووالدتي كانت تساعدني على الحفظ.

كيف تعاملت في اللوكيشن للوقاية من فيروس كورونا ؟

لوكيشن التصوير كان معقم، وكان يصاحبنا دكتور طوال الوقت للأطمئنان على سلامة الجميع، كما أن والدتي كانت تضع لي الكحول المطهر دائمًا لتحافظ على سلامتي.

ما هي أبرز التعليقات التي تلقيتها على الدور ؟

تلقيت العديد من ردود الفعل الإيجابية على الدور، ولكن أفضل التعليقات التي أحببتها عندما قالوا لي إنني أحسن ممثل صغير هذا العام، وانني حصان أسود.

من قام بتشجيعك من الممثلين أثناء التصوير ؟

كل الممثلين كانوا يشجعونني، الفنان محمود قابيل، ودينا الشربيني، وهنا داود، وهديل حسن، وعلي قاسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني تتصدر تويتر بـ مسلسل لعبة النسيان

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 2.. أحمد داود هو عشيق دينا الشربيني

مسلسل لعبة النسيان.. غموض حول دور هديل حسن بسبب خيانة دينا الشربيني

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3.. دينا الشربيني تواجه أحمد داود

مسلسل لعبة النسيان.. دينا الشربيني تواجه الجميع للمرة الأولى

دينا الشربيني تشارك جمهورها بصورة من مسلسل لعبة النسيان

ترشيحاتنا

آخر يوم للخدمة في سيناء.. شهيد المنوفية استعد للنزول إجازة وجاء محمولا بـ النعش

118 مليون جنيه.. الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي

لأول مرة.. أحمد فلوكس يكشف سبب انفصاله عن هنا شيحة

ظاهرة النجوم اللامعة تثير جدلا في جنوب سيناء

حريم الزعيم.. هل كان كيم جونج أون مختبئا مع فرقة المتعة؟

خطأ فادح في مسلسل البرنس.. محمد رمضان على سرير العناية المركزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر بلوند.. أصالة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى