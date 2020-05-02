الطفل آدم وهدان: قالوا لي إني الحصان الأسود في لعبة النسيان .. وبموت في دينا الشربيني

استطاع الفنان الصغير آدم وهدان، أن يخطف قلوب المشاهدين من خلال طلته المبهجة وأدائه الرائع وصدق تمثيله لشخصية "يحيى" إبن الفنانة دينا الشربيني"رقية" في مسلسل "لعبة النسيان" الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.





قدم آدم وهدان، العديد من الأعمال على مدار مشواره الفني القصير، حيث شارك في فيلم خلاويص، مسلسل عزمي واشجان، وفيلم نادي الرجال السري، وفيلم عيش حياتك، ومسلسل كلبش 3، ومسلسل لآخر نفس، وأخيرًا مسلسل لعبة النسيان، "ثدى البلد" حاورت أدم لمعرفة تفاصيل مشاركته في دراما رمضان هذا العام، ودار الحوار كالتالي:





في البداية .. كيف تم ترشيحك لمسلسل "لعبة النسيان" ؟





قمت بالذهاب إلى الأوديشن الخاص بالمسلسل، وتم إختياري من قبل الأستاذ هاني خليفة لتجسيد شخصية "يحيى" إبن دينا الشربيني التي تجسد شخصية "رقية".





من أكثر شخص قام بدعمك لدخول عالم التمثيل ؟





والدتي، وجدي وخالتي أكثر الأشخاص الذين قاموا بدعمى لأكمل مسيرتي الفنية، فالأمر بدأ معي منذ سن الرابعة والنصف.





كيف كانت كواليس المسلسل والعمل مع دينا الشربيني؟





كنا نضحك كثيرًا، ونلتقط الصور، دائمًا في الكواليس، أما بالنسبة لدينا، أنا أحبها كثيرًا، أحبها من الداخل والخارج، ودائمًا اقوم بإلتقاط الصور التذكارية معها.





من قام بتدريبك على الشخصية ؟





أستاذة ريم حجاب قامت بتدريبي، وتراجع معي المشاهد الخاصة بي، ووالدتي كانت تساعدني على الحفظ.





كيف تعاملت في اللوكيشن للوقاية من فيروس كورونا ؟





لوكيشن التصوير كان معقم، وكان يصاحبنا دكتور طوال الوقت للأطمئنان على سلامة الجميع، كما أن والدتي كانت تضع لي الكحول المطهر دائمًا لتحافظ على سلامتي.





ما هي أبرز التعليقات التي تلقيتها على الدور ؟





تلقيت العديد من ردود الفعل الإيجابية على الدور، ولكن أفضل التعليقات التي أحببتها عندما قالوا لي إنني أحسن ممثل صغير هذا العام، وانني حصان أسود.





من قام بتشجيعك من الممثلين أثناء التصوير ؟





كل الممثلين كانوا يشجعونني، الفنان محمود قابيل، ودينا الشربيني، وهنا داود، وهديل حسن، وعلي قاسم.