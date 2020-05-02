توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من 2 إلى ٨ مايو مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا الأسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 2 إلى الجمعة 8 من مايو، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها على "فيسبوك".



نظرة فلكية عامة لهذا الأسبوع





بالنسبة إلى حركة الكواكب الزهرة في برج الجوزاء المشتري في حركة امامية في برج الجدي ما يعطي فرص مالية كبير لمواليد برج القوس من العشرية الثالثة سواء من خلال عمل مشروع جديد او ترقية فى العمل المريخ في حركة امامية فى برج الدلو زحل في بيته برج الدلو و ميما يعطي حظوظ كبيرة لمواليد برج الاسد عموما خاصتا المولدات في العشرية الأولي لارتباط قريب سواء خطبة او زواج بالاضافة الى وجود الشمس في العشرية الأول من برج الثور ما ينعكس سلبا صحيا علي مواليد الجوزاء والقوس.





تشهد بداية الأسبوع وجود القمر في برج العذراء الترابي أيام السبت والأحد وبعدها ينتقل إلى برج الميزان أيام الاثنين والثلاثاء.





بعدها ينتقل القمر يومي الأربعاء والخميس إلى برج العقرب الذي بالمناسبة ستكون له فرص وأرباح مالية فى نهاية الأسبوع مع والقمر فى برج القوس الذي هو بيت المال بنسبة لمواليد العقرب وبعدها مع نهاية الأسبوع ينتقل القمر إلي برج القوس ليكون بداية جديدة للقوس بعد كل الصعاب التى كان يعشيها الفترة الماضية خاصة على الصعيد الصحي والنفسي.





برج الحمل

حظك هذا الأسبوع برج الحمل على الصعيد المهني





بداية أسبوع بطيئة وهادئة فلا تستطيع التقدم او ان تحقق فرق كبير عليك ان تركز وتعطي افضل ما لديك من كفاءات وقدرة على العمل كي تنجح السبت والاحد يومين يضعوك امام الامر الواقع مع وجود المثلث الفلكي الترابي بين القمر في العذراء والشمس في الثور الترابي ما يسبب لك التعب والركض في كل الاتجاهات والمسؤوليات والمساءلات والمنافسات مع الاخصام او مع شخص اعلى منك سلطة يجب عليك ان تكون دبلوماسيا كي تجاري الامور وان تسير مع التيار.





ترتاح من الغيوم السوداء الفلكية يومي الاثنين والثلاثاء تحت تأثير من القمر في الميزان الذي يساعدك ويدعمك لتعيش اجواء احتفالية تفرح تتسلى وتمضي اوقاتا ممتعة مع الاصدقاء والاهل والاحبة تنقلب الأمور ابتداء من يوم الأربعاء مع انتقال القمر الى العقرب بحيث تقع تحت اجواء مشوشة وعاصفة مزعجة ومتقلبة مخيبة للامال تجعلك تحتار في امرك ضائع مهموم وحزين وغير راض عن وضعك وليس لديك الجواب الشافي متعب صحيا وماليا انتبه الى هذه النقطة.





حظك هذا الأسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي





تميل هذا الأسبوع إلى الاستقرار تحت تأثيرات الزهرة من الجوزاء فتحافظ على من تحب وتحاول حماية عواطفك من التدخلات الخارجية وتحسن اوضاعك وتستفيد من فرص كثيرة.

برج الثور:

حظك هذا الأسبوع برج الثور على الصعيد المهني:





الجو العام داعم مئة بالمئة يخدم مصالحك مع تواجد الكواكب في برجك ما يجعل بداية الاسبوع جيدة جدا تساعدك تكرمك تحمل لك نتائج مرضية ترضي طموحك كما تحمل اليك فرصا كثيرة تحسن من اوضاعك المهنية والمادية خاصة يومي السبت والاحد تحت تأثير المثلث الفلكي الترابي بين القمر في العذراء والشمس في برجك هذه التأثيرات الرائعة تجعل منك شخص مميز ناجح تتطرق الى مجالات جديدة وتطرح أفكار براقة تريد ان توصلها الى المسؤولين يومين من اجمل ايام الاسبوع فلا تدعها تمر مرور الكرام دون ان تستفيد منها وحاول ان تنهي كل الامور الصعبة الاثنين والثلاثاء تحت تأثير من القمر من برج الميزان والشمس في برجك تكون الظروف مخيبة للامال فتكثر الضغوط والمتطلبات من العمل ومن الاهل ومن الاولاد ما يجعلك تركض في كل الاتجاهات حتى سيدة المنزل والطالب نوعا ما يشعر بالتعب والقلق من كثرة الهموم لذلك حاول ان تكون هادىء نظم أعمالك وتجنب الفوضى يتبدل المشهد الفلكي بين الأربعاء الخميس لتكون نوعية الوقت مهمة جدا مع انتقال القمر الى برج العقرب المائي الذي يحمل لك نقلة نوعية عمل جديد تغير في حياتك المهنية تقول كلمتك بكل ثقة بالنفس ترتاح وتشحن معنوياتك بالطاقة الإيجابية.





حظك هذا الأسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تبدا الاسبوع بوعود وبعودة الى بعض العلاقات القديمة التي قد تظهر في حياتك ومن الممكن ان تعرف بعض المصالحات وتقوم بمبادرات جريئة جدا مدعوما من بعض الصداقات وبعض الحماية الفلكية.





برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

العنوان الرئيسي نقلة نوعية مساعدات فلكية تتمتع بروح رياضية وتفاؤل وحماسة لكن السبت والاحد القمر في العذراء يطلب منك التاني في اعمالك وملفاتك وتأكد من حجوزاتك واوراقك حاول ان تركز ولا تشتت افكارك ان كان من ناحية الحسابات او الشؤون المالية والمصرفية والاتفاقات حتى تختفي الغيوم الرمادية تتبدل الاجواء وتعيش الثلاثاء والاربعاء فترة مميزة من الارتياح والانفراجات فترة ناجحة تحت تاثير المربع الفلكي من برج الميزان الصديق والشمس من برج الثور ما يجعلك تتقدم بجرأة وبخطوات كبيرة وثقة بالنفس تشعر بحماس كبير جدا وباستعداد للمواجهة والقتال اذا استدعى الامر لكن بانتظارك مواجهة وواجبات في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى العقرب يحذرك من التهور والتحدي والسباحة بالماء العكرة كأن تقلق بشأن عملية ما، أو تصطدم بشريك أو حليف مهني أو بأحد المصرفيين أو المسؤولين الماليين تخدمك الليونة والدبلوماسية على قبول بعض الأوضاع والتعامل معها بواقعية.







حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

يكون العشق عنوان هذا الاسبوع حيث تبدأ دورة جديدة من العلاقات الحميمية مدعوما من كوكب الحب المتنقل في برجك على القيام بمبادرات ويعدك بلقاء استثنائي للعازب قد تفكر بالارتباط ان هذه الفترة تحمل عنوانا هو الزواج.







برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

يجب ان تنهي الاعمال المهمة وان تكون حاضر لكل شاردة وكل التفاصيل خاصة يومي السبت والاحد تحت تاثير المثلث الفلكي الترابي والقمر في برج العذراء المواجه لبرجك الذي يسبب لك التعب ويحمل معه الطاقة الجارفة والنوايا الجارفة التي قد تسبب في خلاف او اشكال حاذر جدا وحاول ان لا تقع تحت ضغط الاشخاص اصحاب النوايا السيئة الذين يحاولون استفزازك او يفتعلون المشاكل ان نوعية الوقت متعبة متطلبة فكريا وجسديا يجب عليك ان تكون ناضج عاقل وتكبر عقلك الاثنين والثلاثاء ايام لا باس بها القمر في مربع مع الشمس في الميزان يعطيك الدعم والرغبة في تصحيح الاخطاء وانهاء الاعمال العالقة والمعاملات الادارية تتبدل الاجواء الفلكية بين الاربعاء والخميس لصالحك وتكون هذه الفترة داعمة تحت تأثير القمر من برج العقرب المائي الذي يقدم لك اجمل ايام الاسبوع حب نجاح انجازات تفوق فترة تفتح امامك الابواب للترفيه عن النفس والانطلاق في مرحلة جديدة.





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في الجوزاء لا يناسبك يسبب لك سؤ تفاهم مع الحبيب او الشريك ولن تحصل على جواب لاقتراح قدمته من الضروري التخطيط بهدؤ وان تصبر قليلا حتى الشهر المقبل لكي تنفرج الامور العاطفية والعائلية مع انتقال الزهرة الى برجك.







برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

ترتفع فرص النجاح وتقوم بخطوة مباركة وتتلقى اشارات ايجابية في بداية هذا الاسبوع الممتازة لاتخاذ مبادرة كبيرة للتقدم باتجاهات مهمة اسبوع مهم كي تتعامل معه بمسؤولية كبيرة اسبوع يشكل علامة فارقة في حياتك المهنية والاجتماعية والعائلية بسبب وجود الشمس في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية في البيت العاشر ما يعني ان ابواب النجاح مفتوحة امامك الاثنين والثلاثاء تحت تاثير المربع الفلكي مع وجود القمر في الميزان سيكون بانتظارك عمل ايضافي عمل اداري وضع صحي وضع دراسي سوف تتزامن الاعمال وتضطر ان تركض في كل الاتجاهات يومين من اسوأ ايام الاسبوع فلكيا في مشاكل في خلافات افكار مشوشة لا تنطبق مع افكار الاخرين بالتالي العلاقة الضعيفة تهتز انتبه جدا جدا جدا من الخلافات وعلى استقرار عملك يتحسن الوضع الفلكي مع انتقال القمر الى برج العقرب المائي بين الاربعاء الخميس مطلوب منك ان تصحح اخطاءك وتعتذر وان تكون مرنا ودبلوماسيا ون الممكن ان تضطر ان تستشير شخص اختصاصي من اهل القانون او شخص مالي كي تكون على شط الامان.





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

تعشق المشاعر المتينة والعميقة وتصبح هذا الاسبوع اكثر تطلبا كما ان علاقاتك تتخذ طابعا جديا فتراهن على الحب والعشق وتكون امام مرحلة جديدة ترى خلالها الامور بوضوح.







برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

بداية اسبوع مميزة وواعدة حافلة بالحظوظ والفرص المهمة بحيث يشكل المثلث الفلكي الترابي بين القمر في برجك والشمس في الثور انطلاقة ايجابية وستكون سباقا في حقل عملك ودراستك الفلك حليفك يرعى ظروفك ويجعلك متقدم ايام رائعة وسيكون لتاثيرات المثلث الفلكي تطور لافت فالاجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة كما تفتح امامك ابوابا عديدة تطل من خلالها على مستقبل افضل لذلك يجب ان تستغل كل دقيقة لانها فترة ثمينة وقد لا تحصل على دعم الفلك والحظ بهذه القوة في الايام المقبلة الاثنين والثلاثاء تحت تاثير المربع الفلكي من برج الميزان هناك مساعي سوف تعمل على ترتيبها وتدبيرها تشتغل على ورقة على ملف كل هذه الامور جيدة فانت منطلق بكل قوة تعمل حسب القوانين والاصول, بالنسبة الى الفترة الاصعب بين الاربعاء والخميس تحت تاثير القمر في العقرب انها فترة تتحداك حاذر من نزاع حول مصالح حساسة من الانفصال والاعطال ولا تفقد موضوعيتك اذا اردت النجاح ان نوعية الوقت تتحدث عن مزاجية في التصرف وفي تحليل الامور.









برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

بداية اسبوع مميزة وواعدة حافلة بالحظوظ والفرص المهمة بحيث يشكل المثلث الفلكي الترابي بين القمر في برجك والشمس في الثور انطلاقة ايجابية وستكون سباقا في حقل عملك ودراستك الفلك حليفك يرعى ظروفك ويجعلك متقدم ايام رائعة وسيكون لتاثيرات المثلث الفلكي تطور لافت فالاجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة كما تفتح امامك ابوابا عديدة تطل من خلالها على مستقبل افضل لذلك يجب ان تستغل كل دقيقة لانها فترة ثمينة وقد لا تحصل على دعم الفلك والحظ بهذه القوة في الايام المقبلة الاثنين والثلاثاء تحت تاثير المربع الفلكي من برج الميزان هناك مساعي سوف تعمل على ترتيبها وتدبيرها تشتغل على ورقة على ملف كل هذه الامور جيدة فانت منطلق بكل قوة تعمل حسب القوانين والاصول, بالنسبة الى الفترة الاصعب بين الاربعاء والخميس تحت تاثير القمر في العقرب انها فترة تتحداك حاذر من نزاع حول مصالح حساسة من الانفصال والاعطال ولا تفقد موضوعيتك اذا اردت النجاح ان نوعية الوقت تتحدث عن مزاجية في التصرف وفي تحليل الامور.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

يحمل اليك كوكب الزهرة من برج الجوزاء خيبة امل ما يسبب في ابتعاد احد الاحبة او انشغاله عنك حاذر العراك مع الشريك والغيرة والتملكية في الاجواء بعض الاحتكاكات تسبب بخسارة اشخاص عزيزين على قلبك.





:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

انفراجات كبيرة واجواء واعدة بكل شيء جديد لكن سوف تعيش يومي السبت والاحد ظروف ضاغطة وتوتر تحت تاثير المثلث الفلكي الترابي الذي يسبب لك التعب والمسائل الصحية والقلق فانت بحاجة كبيرة للحب للحنان للاشخاص المتفهمين للرعاية للمساعدة والدعم المعنوي والى الهدوء وضعك دقيق جدا وحساس نفسيا وجسديا بالاضافة الى الواجبات التي تتزامن والازمات التي تشتد انتبه من الاخذ والرد ومن الانفعالات ومن التحديات فكن حذر من الامور الصحية العائلية والمنزلية الاثنين والثلاثاء من افضل ايام الاسبوع نسبيا تعحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من الدلو والشمس في الثور ايام تجعلك ترتاح وترى الامور من ناحية ايجابية كن مستعد للمصالحة فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول ايجاد حل وسط, لكل الاشكالات مهنيا كانت ام شخصية يساعدك القدر على اعادة ترتيب شؤونك الخاصة تستعيد حماستك وترمم ما تهدم بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج الحوت.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة اوقاتا سعيدة ومشوقة تعيش علاقة عاطفية مستقرة صافية وعميقة وتتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلك ارتباط رسمي خطوبة او زواج.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تساعدك التأثيرات الفلكية الايجابية كي تكون مميزا في كافة المجالات مهنيا عاطفيا وشخصيا فانت انسان ذكي طموح تفسر وتشرح مناقشة معينة وتنجح فيها ان سرعة الخاطر التي تتمتع بها وسرعة التصرف تساعدك كي تكون سباقا متميزا عن الاخرين السبت والاحد تحت تاثير المثلث الفلكي بين القمر في العذراء والشمس في الثور الذي يعدك بارباح وحب وحظوظ كبيرة ترافق اعمالك. اما بالنسبة الى الاثنين والثلاثاء تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر في الميزان والشمس من اعلى نقطة في الثور يسبب لك تحديات ومواجهات فتظهر اسوأ خصالك انتبه جدا جدا ان كل كلمة في غير موقعها تفتعل مشكلا كبيرا او جدالا خفف الكلام الجارح والمزاجية الصعبة حاول ان تكون لطيف كي لا تندم او تؤذي نفسك لكن مع انتقال القمر الى برجك بين الاربعاء والخميس هنالك فرحة نجاح ارتياح حب مصالحة وانفراج ما يجعلك تقدم نوع من مبادرات جيدة من اجمل ايام الاسبوع هنالك تغييرات مهمة لصالحك ما يجعلك تشعر بالثقة بالنفس وسعادة كبيرة.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

يحميك كوكب الحب من برج الجوزاء ويرعاك ويحمل اليك الحدث الاهم هو الزواج او ولادة طفل في العائلة كما ان وجود كوكب المشتري في برجك يشجعك للذهاب اكثر في تنفيذ احلامك.

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

انطلاقة موفقة جيدة ومباركة لن يقف في دربك عائق فتتقدم بثبات وجرأة تكون متفائلا هذا الاسبوع الذي يقدم لك النجاح وتمتلك قدرات كبيرة على التصرف بمهارة تتفاعل مع الجميع بايجابية تكثف لقاءاتك واطلالاتك تفاوض تساوم وتعزز وجودك تشتغل على قرض دين فاتورة راتب لكن لا تبالغ في المصروف سوف يكون بانتظارك انفراج اخبار جيدة يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من الميزان الذي يجعلك تتمتع بسرعة ذهنية كبيرة تجعلك قادرا على انهاء اعمالك بسرعة وتكون سباقا خلاقا جدا لكن سوف تدخل بين الاربعاء والجمعة في متاهات كبيرة شخصية احد الاولاد الاحباء تشعر انك في دوامة من الافكار تحت تاثير القمر من برج العقرب حاول ان تحمي نفسك وابتعد عن الضجيج وحاول ان تجتمع مع اشخاص محبين يقدمون لك الدعم كن واضح في امورك المهنية وانتبه الى استقرارك العائلي والشخصي والصحي وخفف المزاجية.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

لا يزال كوكب الزهرة من الجوزاء معاكسا للاوضاع الشخصية قد تشعر بعدم الرضى دون ان تحدد الاسباب وتعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات من الضروري عدم فتح الملفات الساخنة او الطترق الى مواضيع شخصية قد تسبب بعض الخلافات.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

نوعية الوقت مناسبة للتفكير والتحليل فانت سباق مبادر جريء تتوج نجاحاتك بتفوق فانت موجود ضمن فترة زمنية جيدة جدا تعطيك الدعم تكرمك توصلك الى القمة فترة رائعة خاصة بين السبت والاحد تحت تاثير المثلث الفلكي الترابي بين القمر في العذراء والشمس في برج الثور الصديق فتكون النجم في محيطك, الاثنين والثلاثاء ايام لا باس بها لتحسين امورك المادية والمعنوية تزدهر العلاقات المهنية وتحقق انجازا مهما تحت تاثير الفلكي قد تستلم مهمة جديدة او تهتم لمشروع عقاري بالنسبة الى الفترة بين الاربعاء والجمعة تتمتع بافكار وبذكاء باهر اصلا انت من الابراج الذكية المتعلمة والمثقفة تعرف كيف تتصرف وكيف تعبر عن رأيك وتعرف كيف تسير وتدير الامور قادر ان تلعب دور الوسيط واثق من نفسك تدافع وتسترد حقك تتمتع بطاقة كبيرة تستطيع معها التعويض عن تأخير وتراجع وخسارة.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

ان التنافر الزهرة يفقدك الثقة بالنفس وينذر ببعض الخلافات السخيفة او النزاعات التي تسبب القلق في حياتك الشخصية لذلك يجب ان تترفع عن بعض التحديات وسط هذه الظروف الغير اعتيادية والمناخ الفلكي الضاغط الذي يمنعك عن التعبير عن مشاعرك بحرية.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

انت موجود ضمن فترة زمنية هشة وضعيفة فارغة فارغة من الحظ فلا تضع نفسك في ظروف صعبة لانك غير قادر ان تخرج منها فلا تغرق نفسك بالاوهام والهموم انتبه من خيبات الامل وانتبه من الزعل ومن المشاكل الصحية ولا تاخذ اي قرار ولا تنتظر اي جواب ولا تتجاهل المسؤوليات او تهملها بل عالج الامور بموضوعية انتظر وتريث الى ان تاخذ الضوء الاخضر للانطلاق كي تبدأ صفحة جديدة عائلية ومهنية مهة جدا مع وصول القمر الى الميزان ليشكل مربعا مع الشمس في الثور فيتبدل الامر الواقع العائلي والشخصي لصالحك وترى الامور على حقيقتها وتضع حدودا للامور والاشخاص المزعجين بالنسبة الى الفترة بين الاربعاء والجمعة تحت تاثير القمر في العقرب تكون قادرا على بحث الامور بوضوح وتسترد حقك فانت انسان واضح تفرض شروطك فانت تستحق الافضل وتستحق المساعدة انها فترة جيدة نجاح حب تقدم سعادة تتقدم وتقرر ما تريد كما سيكون بانتظارك اخبار سارة

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يناسبك وجود الزهرة في الجوزاء الصديق الذي يحمل اليك الافراح والعلاقات العاطفية المميزة او ولادة في العائلة ومفاوضات مهمة تقدم عليها بنجاح وتالق ويجعلك تختار الحبيب او الشريك المستقبلي الافضل لك



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

اسبوع حافل وداعم بالاعمال والافكار والنشاطات المهمة والنافعة تعكس صورة واضحة عنك كفاءاتك ومهاراتك السبت والاحد تظهر في حلة جديدة وطلة جذابة وهالة اجتماعية جيدة فتلعب دورا مهما في محيطك المهني تسوية انضمام الى جهات نافذة ومسؤولة يتبدل المشهد الفلكي الاثنين والثلاثاء الى الاسوأ تحت تاثير المربع الفلكي والقمر في الدلو يجب عليك ان تتجنب حسم الامور او اتخاذ قرارات حاسمة ونهائية انها ايام ضعيفة تحمل التاخير والفوضى والجدالات لذلك انتبه من الاشخاص الذين يبيعونك الاحلام وانتبه على حجوزاتك كن حذرا جدا يتحسن الجو العام الفلكي مع وصول القمر الى برج العقرب بين الاربعاء والخميس فتعيش اجمل ايام الاسبوع تحت دعم الشمس ايضا من الثور ما يجعلك سريع واضح ناجح تفرح بخبر جيد تسوية وانفراجات كثيرة مع احتمال ان تاخذ قرارا مهما ان الحظوظ قوية والنتائج حاسمة واعدة بتطور جيد.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تعيش هذا الاسبوع بعض الاشكالات والهموم والحنين الى الماضي او ربما تعيش علاقة سرية او انك تنطوي على نفسك وتقلق بشان علاقة او قرار مصيري يتعلق باوضاع شخصية عاطفية او عائلية.