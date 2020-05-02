بيومي فؤاد وأحمد فهمي وأكرم حسني في أغنية لـ مصطفى العسال

انتهى الملحن مصطفى العسال من تسجيل أجدد أعماله الغنائية في مسلسل "رجالة البيت"، الذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني.
وتجمع الأغنية المنتظرة نجوم المسلسل الثلاثة بيومي فؤاد وأكرم حسني وأحمد فهمي لأول مرة في عمل غنائي واحد، من ألحان مصطفى العسال وكلمات أكرم حسني وتوزيع أحمد وحيد كينج، وتظهر بشكل مفاجئ وغير متوقع خلال أحداث المسلسل، ويعيد خلالها العسال الغوص في عالم الأغنية الكوميدية بعد وضعه ألحان أغنية تتر المسلسل التي حملت اسم "احنا واحد"، وقام بغنائها عماد كمال، وحققت الأغنية أصداء من النجاح الجماهيري من بداية رمضان.
وكشف العسال أن الأغنية تحمل جرعة مركزة من الكوميديا الممزوجة بالغناء الطربي بشكل سكتش كوميدي طويل يقدمه ثلاثي أبطال المسلسل بيومي فؤاد وأكرم حسني وأحمد فهمي في أول عمل غنائي يجمعهما سويا، موضحًا أن الأغنية تم الانتهاء من تسجيلها وستظهر خلال الحلقات القادمة ضمن أحداث المسلسل الكوميدي.
ويعيد العسال اكتشاف أسبار الأغنية الكوميدية الخفيفة في رمضان للعام الثاني على التوالي، بعد وضعه تتر مسلسل "الواد سيد الشحات" لأحمد فهمي وهنا الزاهد العام الماضي، وهذه المرة عبر تتر "رجالة البيت"، ويعقبها بأغنية مفاجئة تظهر خلال حلقاته، بعدما عرف في الساحة الفنية بأعماله الغنائية التي تتسم بطابع الدراما والطرب، مثل "خانات الذكريات" لأصالة و"هبدأ من الآخر" لأنغام.
مصطفى العسال ملحن ومؤلف موسيقي حاصل على الدكتوراه في التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بدأ رحلته في عالم التلحين من 10 سنوات، وله العشرات من الأعمال الغنائية الناجحة مع نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، منها "قولو سماح" لتامر عاشور وأغنيتي "هدنة وهبدأ من الآخر" لأنغام و"100 وجع" لنوال الزغبي وأغنيتي "الورد البلدي" و"خانات الذكريات" لأصالة، بجانب أغنية مهرجان الجونة السينمائي الثالث "سيما سيما"، وأغنية كأس الأمم الأفريقية "احنا أفريقيا" لعبد الفتاح الجريني وأغنية "حريف أفلام" لأورنج،، إضافة لتعاونه مع كل من يسرا محنوش وسامو زين ومحمد رشاد.