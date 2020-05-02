تمديد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا حتى 24 يوليو المقبل

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم، السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 24 يوليو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وفى سياق منفصل سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1800 وفاة خلال 24 ساعة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى نحو 65 ألفًا.





وسجّلت الولايات المتّحدة أمس الجمعة أكثر من 1800 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز. ومع تسجيلها 1883 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساء بالتوقيت المحلّي الجمعة والساعة نفسها من اليوم السابق، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات من جراء الفيروس في الولايات المتحدة إلى 64700.





وسجلت والولايات المتحدة أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّرًا في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات. وأجاز المنظمون الأمريكيون استخدام العقار التجريبي "رمديسفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الحالات الطارئة.





ووفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة. يأتي هذا الإعلان، بعدما أظهرت التجارب السريريّة للعقار المضادّ للفيروسات الذي تُنتجه شركة "جلعاد ساينسيس" أنه يُسرّع تعافي المرضى المصابين بالفيروس في بعض الحالات، وهي المرّة الأولى التي يكون فيها لأيّ دواء فائدة مثبتة ضدّ المرض.



