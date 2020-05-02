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حوادث

مصرع شخص صدمه قطار بأسوان

السبت 02/مايو/2020 - 03:28 م
مصرع شخص صدمه قطار
مصرع شخص صدمه قطار بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
لقى شخص مصرعه نتيجة إصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام منطقة الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وكان اللواء هشام فاروق أبو زيد مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة بكوم أمبو يفيد بوقوع مصادمة لقطار ووجود متوفى بمنطقة الكاجوج.

ووجه لسرعة الإنتقال والفحص حيث تبين أنه أثناء سير القطار رقم (81) مميز أسوان/ القاهرة إصطدم بالمدعو م.ع .م.س 29 سنة، معاق ذهنيًا ومقيم بالكاجوج بدائرة المركز حال عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمحل البلاغ.

وأستأنف القطار سيرة دون توقف وهو ما نتج عنه ، وفاته فى الحال متأثرًا بإصابتة بتهتك وكسور بالرأس والجزء السفلى من الجسم ، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى كوم أمبو المركزى .

وبسؤال والد المتوفى م. س 61 سنة بالمعاش ، ومقيم بذات العنوان حيث أيد ما جاء بالفحص ولم يشتبة فى وفاته جنائيًا،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامة .

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 https://www.elbalad.news/4263893
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