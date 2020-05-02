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مرأة

نشرة المرأة والصحة .. تأثير الصيام على الحامل .. حيوان يقي من فيروس كورونا .. لفائف المسقعة على الإفطار

السبت 02/مايو/2020 - 08:01 م
نشرة المراة
نشرة المراة
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

صحة
تأثير الصيام على الحامل والجنين
تتساءل الكثير من السيدات الحوامل ، هل لصيام رمضان من اثار سلبية على الام الحامل وجنينها، ويقول الدكتور ابراهيم عياد استشاري امراض النساء والعقم، ان الدراسات والاراء العلمية والدينية أجمعت على أنه إذا شعرت المرأة بالمراة الحامل أو المرضع بالاجهاد أو التعب أو خافت على جنينها أن تفطر وهذه رخصة شرعها الدين الحنيف .  

اكتشاف جديد.. هذا الحيوان مفتاح الوقاية من كورونا
يشكل فيروس كورونا كوفيد – 19 اكبر خطر يهدد البشرية فى العالم ويسعى العلماء في مختلف المجالات والبلدان لايجاد حل لهذه الازمة الكبرى.

ومن بين هذه المحاولات التى يعتقد أنه سيكون لها دور فعال فى التصدى لفيروس كورونا هى ما تم اكتشافه مؤخرا علي يد فريق بحثي امريكي بلجيكي حيث وجدوا جسم مضاد مصمم من الجهاز المناعي لحيوان اللاما البلجيكي يساهم في تحييد الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا Covid-19.

تغذية
طريقة عمل لفائف المسقعة من الشيف غادة عاطف
يحتاج رمضان إلى التجديد والتنويع في سفرة الطعام لذلك يجب عليكي الابتكار والابداع، وقدمت الشيف غادة عاطف طريقة عمل لفائف المسقعة بطريقة مبتكرة.
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