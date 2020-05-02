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رياضة

يوفنتوس يحاول خطف بوجبا مجانا

السبت 02/مايو/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يرغب يوفنتوس في الحصول على خدمات لاعبه السابق بول بوجبا من مانشستر يونايتد دون دفع أي أموال.

وتشير قناة "Rai Sport" أن يوفنتوس يريد التعاقد مع بوجبا، بالصفقات التبادلية دون أي مبالغ مالية.

ويثير اللاعب الدولي الفرنسي اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان أيضا، لكن يتردد أنه يفضل العودة لليوفي على خوض تجربة جديدة.

ويفكر يوفنتوس في وضع البرازيلي دوجلاس كوستا ضمن الصفقة التبادلية، وأيضا لاعب الوسط ميراليم بيانيتش، رغم التقارير التي تحدثت عن اقترابه من برشلونة.

وسينافس انتر أيضا على خدمات بوجبا، مع إمكانية استخدام لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لمحاولة الجمع بين النجم الفرنسي ومدربه السابق في يوفنتوس أنتونيو كونتي.
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