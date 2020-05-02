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رياضة

محمد صلاح يسخر من إمكانية رحيله عن ليفربول

السبت 02/مايو/2020 - 09:32 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
علق محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، ، على إمكانية رحيله عن صفوف فريقه، بنهاية هذا الموسم.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس تقريرًا طرحت فيه سؤالًا :" هل تفضل بقاء صلاح أم بيعه؟، بسبب تغيير أدواره مع ليفربول على حسب قولها، مؤكدة انه من الممكن أن يبحث ليفربول عن مهاجم آخر، ليرد محمد صلاح برمز تعبيري"إيموجي" ساخر ، معبرًا عن سخريته من ذلك التقرير الذي ربطه بالرحيل عن صفوف فريق ليفربول.

يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، للمرة الأولى منذ 14 عامًا، وهو هداف الدوري الإنجليزي آخر موسمين، وهداف فريقه في كل البطولات منذ قدومه.

وربطت بعض التقارير الصحفية محمد صلاح بإمكانية رحيله عن ليفربول والذهاب إما لنادي ريال مدريد الإسباني أو إنتر ويوفنتوس الإيطاليين.
محمد صلاح يسخر من إمكانية رحيله عن ليفربول
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