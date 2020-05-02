حصيلة الوفيات في بريطانيا تتخطى 28 ألف حالة









سجلت المملكة المتحدة اليوم /السبت/ 621 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد الوفيات 28 ألف حالة.







وذكر وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك أن 28132 شخصا توفوا حتى الآن في المملكة المتحدة بعد ثبوت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا، حسبما أوردت مجلة (مترو) البريطانية، على موقعها الإلكتروني، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعتزم تخفيف قيود الإغلاق حاليًا، مؤكدًا أن هناك إجراءات جديدة سيتم اتخاذها لصالح ضحايا العنف المنزلي وحمايتهم.







وكانت السلطات الصحية في بريطانيا رجحت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع عدد الوفيات عندما يتم الإعلان عن الوفيات في دور الرعاية والمجتمع الأوسع، بعدما أعلنت وفاة 27975 شخصًا على الأقل أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات.





وتعد المملكة المتحدة الدولة الثالثة في العالم الأكثر تضررًا بالفيروس على صعيد الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.





يُشار إلى أن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" تجاوزت حاجز الـ243 ألف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من 3 ملايين و457ألف حالة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من مليون و102 ألف شخصًا في جميع أنحاء العالم إلى الآن.

