بسبب كورونا.. انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة 10%

أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن هناك انخفاضا فى استهلاك التيار الكهربائى وصل إلى حوالى 10% بسبب فيروس كورونا، وبالتالى حدث انخفاض فى نسبة تحصيل الفواتير.





وتابع المصدر أن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا أجبرت المشتركين أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية على العمل فى المنشآت بنصف طاقتهم، ما أدى الى خفض استهلاكهم من الطاقة.





ولفت المصدر إلى أن استهلاك القطاعات المنزلية أيضا من الطاقة الكهربائية انخفض نسبيًّا بنسبة تتراوح بين 10 و15% ، مضيفا بأنه يوجد احتياطيات كبيرة من الطاقة الكهربائية المنتجة من شركات إنتاج الكهرباء التي تنتج 49 ألف ميجاوات.