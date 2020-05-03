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مرأة

هيلثى.. حيل سريعة لتعويض نقص السوائل فى رمضان.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 10:59 ص
رمضان والسوائل
رمضان والسوائل
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لمياء الياسين - ايه التيجى
يتسبب نقص السوائل فى رمضان فى العديد من المشاكل الصحية، أبرزها الشعور بالدوار وجفاف الجسم.

وأكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، في برنامج "هيلثي" المذاع على موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يمكن تعويض نقص السوائل فى رمضان بعدة طرق. 

وقالت إنه منذ بدء الإفطار والسحور يجب الحفاظ على تناول أربع لترات من الماء لمنح الجسم الترطيب الكافى.

وأضاف أن تناول الفاكهة له دور كبير فى ترطيب الجسم خلال فترة الصيام ومنحه السوائل الكافية، وأبرز أنواع الفاكهة: البطيخ والبرتقال والمشمش.

إليك فى الرابط التالى أبرز أنواع العصائر التى تساعد على ترطيب الجسم والتغلب على العطش. 

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