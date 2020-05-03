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فن

إنجي المقدم تنشر صورا جديدة لها من كواليس مسلسل لعبة النسيان

الأحد 03/مايو/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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ندى فكري
نشرت الفنانه إنجى المقدم صوره جديده لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

فيما علقت على الصورة قائلة: " بهيره خلف الكواليس من مسلسل لعبه النسيان".

وجاءت تعليقات جماهيرها كالتالى:
-قمر ربنا يحميكى
- بنحبك جداااا
- دورك حلو اوي في المسلسل.

ويعد هذا العمل نقطة انطلاق جديدة للفنانة إنجي المقدم في السباق الرمضاني، بعد أن خطفت الأضواء في رمضان الماضي بشخصية صعيدية عبر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا.

وكانت إنجى المقدم قد تعاونت من قبل مع دينا الشربينى 3 مرات من خلال الجزء الثانى والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.


يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب ، وإخراج هانى خليفة ، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم ، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.
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