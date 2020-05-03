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فن

شريف منير يستعيد ذكرياته بصورة من مهرجان وجدة السينمائي

الأحد 03/مايو/2020 - 09:28 م
شريف منير
شريف منير
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محمد بدران
استعاد الفنان شريف منير ذكرياته  خلال فعاليات مهرجان وجدة السينمائي بالمغرب وذلك على حسابه الرسمي على "إنستجرام"


وعلق شريف منير على الصورة قائلًا "من مهرجان وجده السينمائي في المغرب، مع رئيس مجلس مدينة وجده و محافظ مدينة وجده"

ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.


يذكر أن الحلقة الثامنة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، شهدت العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.


حصل شريف منير "عبد الله" على فرصة لأخراج عمل سينمائي، بينما قامت الفنانة كارولين عزمي بزيارته في المنزل، بينما إعترفت الفنانة إيمان السيد، بحبها لحارس الامن سليمان العيد، ووقعت سوسن بدر في غرام الدكتور شقيق صديقتها.


بدأت علاقة كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي بالتطور، حيث إلتقيا، سويًا وإنتهت أحداث الحلقة، بوجود تارا عماد، في سيارة بجوار السيارة التي يستقلونها.


يذكر أنه نشبت مشاجرة في الحلقة الرابعة بين ياسمين عبد العزيز، وطليقها شريف منير إذ تعدى عليها بالضرب؛ بسبب "مهند"، حيث طلب شريف منير مقابلتها للحديث عن أمور قديمة أثناء زواجهما.


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