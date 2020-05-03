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فن

أحمد داوود ينشر صورة جديدة من مسلسل "لعبة النسيان"

الأحد 03/مايو/2020 - 09:25 م
احمد داوود
احمد داوود
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اسماء الحسينى
نشر النجم احمد داوود صورة جديدة له من مسلسل مُسلسل "لعبة النسيان" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " 

وكتب عليها معلقًا :" عمرو ولا خالد ..خالد ولا عمرو لعبة النسيان رمضان ٢٠٢٠" 


تدور أحداثه حول "رقية" التي تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها "يحيي" ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت الغير متوقعة ..

يُشارك في بطولة "لعبة النسيان" مع دينا الشربينى نُخبة من النجوم منهم احمد داوود، ومحمود قابيل، ورجاء الجداوي، وإنجي المُقدم، وآخرين.

والمُسلسل تأليف تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة قبل أن يعتذر ويحل محله وحدتي تصوير مع أحمد شفيق وتامر عشري.
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