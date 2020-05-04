عمرو جمال : مزعلتش لما مشيت من الأهلي.. فيديو

كشف عمرو جمال لاعب الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي، سبب رحيله عن الأهلي ومشواره مع بيدفيست الجنوب افريقي.





وقال عمرو جمال خلال تصريحاته مع ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن فترة تواجده في الاهلي كانت مذبذبه بسبب عدم استقرار المدربين.





واضاف جمال، انه تغير عليه اربع مديرين فنيين كل واحد كان عنده قناعات مختلفة والتعاقد مع أفارقة منعني من المشاركة بشكل كامل مع الأهلي لذلك قررت الرحيل.





وتابع: قررت الرحيل عن الأهلي على الرغم من تمسك الادارة بي ورفض محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء وقتها رحيلي.





وأكمل: تلقيت عرض من البرتغال وعرض من جنوب افريقيا وعرض اخر من روسيا، شاهدت الدوري الجنوب افريقي ونويت الرحيل.





واستطرد جمال، أن رحيله عن الأهلي لم يحزنه ومستواه في التمرين لم ينحدر طوال فترة تواجده في الاهلي.





واستمر: قصرت في حق الاهلي وحق نفسي في فترة ما قبل خسارة الكأس والخروج من افريقيا، حيث أنني كنت عائد من عمليه في الأنف.



