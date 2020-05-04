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رياضة

خاص.. محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود: نريد استئناف الدوري

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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أبدى محمد حليم، المدير الفني لنادي حرس الحدود، رأيه في استئناف الدوري المصري هذا الموسم أو إلغائه، بسبب تفشي فيروس كورونا .

وقال حليم في تصريحات خاصة لـ  "صدى البلد": " نريد عودة النشاط، ولكن الأمر صعب، أخذنا فترة راحة كبيرة، لا نستطيع العودة للتدريبات ومن ثم استئناف النشاط بهذا الضغط بإقامة مباراة كل يومين أو ثلاثة."

وأضاف حليم :" ليست عندي مشكلة في استئناف النشاط، لكن  يجب توفير الظروف الملائمة لسلامة اللاعبين سواء بدنيا او صحيا." 

يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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