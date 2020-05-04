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رياضة

بوتشيتينو يطالب إدارة نيوكاسل يونايتد بهذا الشرط لتدريب الفريق

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
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أكدت تقارير صحفية بريطانية اليوم الإثنين، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام ، اشترط شرطا وحيدا لقبول مهمة تدريب نيوكاسل الموسم القادم.

وربطت بعض التقارير الصحفية بوتشيتينو بتدريب نيوكاسل في ظل اقتراب هيئة الاستثمارات السعودية من شراء النادي الانجليزي بصفة رسمية.

وأشارت صحيفة صن أن بوتشيتينو طالب بضم لاعبين كبار للفريق ومن ضمنهم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني والمعار لبايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن بوتشيتينو قاد توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل خسارة اللقب أمام ليفربول.
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