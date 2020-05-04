شكوى جديدة للفيفا ضد اتحاد جدة السعودي

يبدو أن الأزمات عرفت طريق اتحاد جدة السعودي،ولم تتوقف رغم محاولات مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، لسداد مستحقات اللاعبين السابقين والأندية.





وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن أن البرازيلي جوناس لاعب الاتحاد، قرر رفع شكوى للاتحاد الدولي "فيفا"، يطلب فيها مستحقاته المالية المتأخرة لدى العميد.





وكانت إدارة الاتحاد قد وقعت اتفاقية مع جوناس، تقضي بحصوله على مستحقاته المالية كاملة، رغم عدم قيده في كشوفات الفريق خلال الانتقالات الشتوية.



