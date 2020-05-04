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رياضة

أندية الدوري الفرنسي تطلب قروضًا من الدولة بسبب إلغاء الدوري

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تفكر أندية الدوري الفرنسي في الحصول على قروض من الدولة في الفترة المقبلة.

وتعاني الأندية من الإفلاس على خلفية إلغاء الدوري الفرنسي، وخسارة جميع العوائد الخاصة بالمباريات والبث التلفزيوني.
 
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الكثير من الأندية ستطلب الحصول على قروض، بعد المعاناة من أزمة مالية خانقة.

وترفض العديد من الأندية فكرة إلغاء الدوري الفرنسي، على رأسها أوليمبيك ليون، وأعلن رئيسه جان ميشيل أولاس عن ذلك علانية.

وفي سياق متصل، يشعر رئيس لوريان كريستوف بيليسير أن الأحداث الحالية، ستؤثر بشكل جذري على مستقبل الكرة الفرنسية.
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