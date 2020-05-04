زاهي حواس : تجمعني علاقة مميزة مع فاروق حسني.. فيديو

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات أنه تجمعه علاقة مميزة مع الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة السابق، ووصفه بأنه كان وزيرا قويا عندما رشحه لتولى منصب وزير الأثار.





وأوضح حواس خلال لقائه ببرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس أنه عمل مع فاروق حسني لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى انها كانت علاقة جيدة ومستمرة حتى الآن.





وأضاف وزير الآثار الأسبق: قمنا بالبدء في عدد من المشاريع والإنشاءات من أهمها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة إضافة إلى ترميم الآثار .





وأشار الدكتور زاهي حواس إلى انه حتى هذه اللحظة هناك علاقة ود ومحبة وأخوة مع الدكتور فاروق حسني.





وقال عالم المصريات إنه ساهم في تعليم أكثر من 500 أثري على أعلى مستوى، معلقا "ممكن يكونوا أعلى من 100 زاهي حواس".