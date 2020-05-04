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حواس: تم اكتشاف بقايا 3 معابد أثرية أسفل سوبر ماركت بالمطرية.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:21 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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محمود محسن

أكد  الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار، أن نفرتيتي الحالية في رأيه هي الشخصية والعقل، لافتا إلى أنه لم يعجب بامرأة من جمالها فقط، معقبا: "يجب أن يكون العقل هو المميز في المقام الأول".

وأضاف حواس خلال لقاء له ببرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس أن مصر الحديثة قد بنيت على مصر القديمة مشيرا إلى أنه كان هناك تفتيش أثار في منطقة "المطرية" وتم اكتشاف أثار هناك. 

وتابع وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات أنه تم اكتشاف مقبرتين أسفل المنازل وتم إكتشاف بقايا 3 معابد أثرية أسفل سوبر ماركت.

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أنه عمل كثيرًا بمنطقة المطرية، لافتًا إلى أن كل منزل في المطرية تحته مقبرة

وقال عالم المصريات أنه هناك خرائط كاملة لكل موقع أثري في مصر.
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