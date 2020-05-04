زاهي حواس يكشف عن تفاصيل استرجاع 4 لوحات أثرية من اللوفر.. فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس تفاصيل استرجاع 4 لوحات أثرية مصرية كانت في متحف اللوفر مشيرا إلى أن متحف اللوفر اشترى اللوحات الأثرية وكانت مسروقة من الأقصر.





وأضاف حواس خلال لقائه ببرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس، تواصلت مع مدير متحف اللوفر ولكنه طلب مهلة 6 أشهر لإعادتها، ولكن وصلت المدة إلى 9 أشهر ولم يعدها.





وتابع وزير الأثار الأسبق، قمت باتخاذ إجراء ومنع بعثة متحف اللوفر من العمل في سقارة، لحين عودة الآثار المصرية المسروقة.





وأشار الدكتور زاهي حواس، بعدها تلقيت اتصالا من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك للاستفسار عن الأمر، ذلك بعد تلقيه اتصالا من الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي"، متابعًا: "شرحت الأمر للرئيس الراحل ووافق على ما فعلته.





وقال وزير الآثار الأسبق أنه تم بالفعل عودة اللوحات الأثرية إلى مصر وعادت بعثة اللوفر للعمل في سقارة.