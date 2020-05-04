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توك شو

زاهي حواس يكشف عن 3 مصادر لثروته .. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:40 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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محمود محسن
كشف الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق وعالم المصريات عن مصادر ثروته وأكد ان ثروتي جاءاتمن 3 جهات رئيسية . 

وأضاف حواس خلال وجوده ضيفا ببرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس أن كتبي ومؤلفاتي تحقق اهم مبيعات في العالم مشيرا إلى أن كل متاحف العالم بها كتبي ومؤلفاتي. 

وتابع وزير الأثار الأسبق أن محاضراتي أيضا سعرها يكون مرتفع وزاد سعرها عندما تركت العمل في الأثار.

وأشار الدكتور زاهي حواس أن هناك البرنامج الوثائقي "مطاردة المومياوات" إضافة إلى المصادر السابقة.

وقال عالم المصريات إنه ساهم في تعليم أكثر من 500 أثري على أعلى مستوى، معلقا "ممكن يكونوا أعلى من 100 زاهي حواس".
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