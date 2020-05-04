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أنا مخاوي الفراعنة .. زاهي حواس: لعنة كليوباترا منعتني من اكتشاف مقبرتها .. شاهد

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:58 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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محمود محسن
سخر الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق من شيخ الحارة، مؤكدا "أنا مخاوي الفراعنة يعني أي شائعة هتقولها هبعتلك فرعون صغير يخليك من شيخ حارة لشيخ زقاق" ليرد عليه شيخ الحارة "انا مخاوي عفاريت".


وأضاف حواس خلال لقاء له لبرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس أنني كنت أحفر في معبد بجوار الإسكندرية وكان هناك حجر على بعد مترين من رأسي وسقط الحجر على رأسي.


وتابع وزير الآثار الأسبق: انني توجهت إلى القاهرة بعد ذلك وذهبت للطبيب واكتشفت أنني اصبت "بثقب في المقلة" وتوجهت إلى أمريكا للعلاج على نفقة الدولة وأجريت عملية جراحية.


وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن لعنة كليوباترا تحاول ألا اكتشف المقبرة الخاصة بها.


وقال عالم المصريات إنه ساهم في تعليم أكثر من 500 أثري على أعلى مستوى، معلقا "ممكن يكونوا أعلى من 100 زاهي حواس".
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