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زاهي حواس يكشف سبب أزمته مع المطربة العالمية بيونسيه.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:20 م
زاهي حواس وبيونسيه
زاهي حواس وبيونسيه
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محمود محسن
أكد الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، أن المصريين يتمتعون بشخصية مستقلة عن العرب، مؤكدا أن المصريين مختلفون عن العرب وعاداتهم بشكل كبير.


وأضاف حواس خلال لقاء له ببرنامج شيخ الحارة والجريئة عبر فضائية القاهرة والناس أن أطوال المصريين القدماء كانت ما بين 5 أو 6 أقدام بما يعنى 169 سم، وهو نفس أطوال المصريين الحاليين في المتوسط.


وتابع وزير الآثار الأسبق أنه في عام 2010  تواصل معى وزير السياحة  وأبلغنى أن المطربة بيونسيه طلبت تقابلنى، وموعدها كان الساعة 4 ولكنها جاءت الساعة 6، أعربت عن سعادتها وبدأنا نتحدث.


وأشار الدكتور زاهي حواس الى أنه  خلال هذه الفعالية  كان مع بيونسيه مصور وبودى جارد، وبعد أن قمنا بالتصوير جاءت المصورة الخاصة اعترضها البودى جارد الخاص بهاـ ورمى الكاميرا وكسرها، فكان لابد أن أوبخهم، وحينما وجدت صحفيين خارج منزلى قلت لهم بيونسيه غبية.


وقال عالم المصريات إنه ساهم في تعليم أكثر من 500 أثري على أعلى مستوى، معلقا "ممكن يكونوا أعلى من 100 زاهي حواس".
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