تأجيل الإعلان عن أول شاحنة كهربائية من تسيلا

أعلنت شركة تيسلا الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية عن تأخير إنتاج شاحنتها "سيمي" من جديد، وهذه المرة يبدو أن السبب خارج عن إرادة الشركة ولكن من المعروف بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية .

عندما قدمت تيسلا شاحنتها الكهربائية لأول مرة في 2017 كان من المخطط أن تقوم الشركة بتوصيلها للعملاء في 2019.

ورغم ما سبق، قررت الشركة بعد ذلك تسليم أولى النسخ من الشاحنة في 2020 وبأعداد محدودة.

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أما الآن فلن تصل سيمي إلى أصحابها قبل 2021. كما أعلنت الشركة في بيانها رسمي قائلا " لقد أجلنا مواعيد تسليم أوائل نسخ سيمي إلى عام 2021 "

لم تذكر تيسلا أي تفاصيل أو أسباب، غير أن العديد من الشركات قامت بتسجيل حجوزات كبيرة من تيسلا سيمي معظمها شركات خدمات شحن وخدمات تجارية، ولكنهم سيضطرون الآن للانتظار من جديد.