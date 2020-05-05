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اقتصاد

شعبة المستوردين: فرض الرسوم يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:14 ص
محمد هلال عضو الشعبة
محمد هلال عضو الشعبة العامة للمستوردين
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ولاء عبد الكريم

قال محمد هلال، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن فرض الرسوم يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية، بحيث يجب أن  نأخد أكثر من الأغنى، وفي المقابل المواطن محدود الدخل يكون له إعفاء من اي أعباء إضافية.


وأضاف محمد هلال أنه لا يوجد مبرر لذكر أكل القطط والكلاب وأسماك الزينة مع كل قرار فيه زيادة لإعطاء صورة أن هذه سلع استفزازية، في حين يتم تجاهل المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة.


 واقترح أن تتم إضافة رسوم تلك الرسوم للسيارات التي يزيد سعرها على ٥٠٠ ألف ومليون جنيه، وكذلك يتم فرض الرسوم على الفيلات والشاليهات التي يزيد سعرها على ٢٠ مليونا وأكثر، وأيضا ساعات اليد التي يزيد سعرها على ٥٠ ألف جنيه.

 

وفرضت الحكومة رسوما جديدة على بعض السلع والخدمات ومنها:

- ٣٠ قرشا على كل لتر بنزين، و20 قرشا على كل لتر سولار.

- 5 جنيهات مقابل استخراج كل صورة من المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.

- %5 من قيمة أجهزة التليفون المحمول بخلاف الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

- %2.5 من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.

- %12 من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية.

- %25 على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة.

- %5 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات.

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