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متابعة عودة العمل داخل مراكز التكنولوجيا بالمدن الجديدة.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:55 ص
رئيس جهاز مدينة
رئيس جهاز مدينة السادات
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ريهام فيكتور
قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، إننا بدأنا فى العودة للعمل داخل مراكز التكنولوجيا بالمدن الجديدة، منوها إلى أنه تم بتطبيق قرار وعودة العمل.

وأضاف المهندس "منيع" من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى"، أنه تم اتخاذ بعض الاجراءات الوقائية لتفادى العدوى من بفيروس كورونا .

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنه تم التنبيه على السادة المواطنين وكافة العاملين للتطهير والتعقيم، لافتا إلى أن بعض المواطنين يصطحبون الكحول ويعقمون فى الداخل.

وتابع أننا نتبع أساليب الوقاية من خلال عملية التباعد بين لافراد، مضيفًا أن كل فرد قام باتخاذ رقم مخصص له والموضوع منظم بشكل ملحوظ. 

وأكد أن هناك  8 شبابيك تعمل داخل المركز للانتهاء من العمل ، والمركز يتعامل مع حوالى 350 الف ما بين ساكن ومتردد على المدينة ، واوضح اننا نستقبل يوميا ما يقرب من 150 معامله فى اليوم .
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