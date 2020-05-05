ساحر ميت عقبة .. العروض الأوروبية تهدد بقاء أشرف بن شرقي مع الزمالك

أبدي نادي أوليمبياكوس اليوناني رغبته فى التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف عدد من التقارير الصحفية أن النادي اليونانى سيتقدم بعرض رسمي إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة لحسم ضم أشرف بن شرقي بعد أن أبدي قناعاته الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب.





كانت تقارير صحفية مغربية أكدت أن نادي غازي عنتياب التركي قدم عرضا رسميا لإدارة الزمالك بمبلغ مالي كبير من أجل الحصول على خدمات أشرف بن شرقي خلال الفترة المقبلة.





ويعيش أشرف بن شرقي أوقاتا جيدة داخل الفريق الأبيض فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها يوما تلو الأخر وأن رحيله لن يكون إلا عن طريق الزمالك والذى يتمتع بعلاقات جيدة مع مسئوليه.





يذكر أن الزمالك تعاقد مع بن شرقي فى بداية الموسم الكروي الجاري ونجح اللاعب فى خطف كل الأنظار إليه فى ظل العروض القوية التى يقدمها مع الفارس الأبيض.