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بعد اكتشافها المقلب .. علقة موت من فيفي عبده لـ رامز جلال.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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عادل نصار

وقعت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، والمذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم.


وبعد انتهاء المقلب وتحريرها من القيود، قامت فيفي عبده بمحاولة ضرب رامز جلال، قبل أن تسقط على السلم المليء بالصابون خلال المقلب.


ووجهت فيفي حديثها لرامز جلال، قائلة :"ليه كدا يارامز،  وجيتلك يا غالي ياروحي وتعالي"، قبل أن توجه له عدة ضربات.

 

وقبل معرفتها انها ضحية المقلب، وبمجرد عرض صورة رامز جلال، عليها علقت :"يا نهار أسود".


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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