جايبهم قسط .. حمو بيكا: عندي سيارتين واحدة مرسيدس والتانية أودي.. فيديو

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا ، تعليقا على محاولة تقليده للفنان محمد رمضان بالتصوير مع سياراته، :" أنا مش بقلد حد".





وأضاف حمو بيكا في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" عندي سيارتين واحدة مرسيدس وواحدة أودي ".





وتابع حمو بيكا" سياراتي التي امتلكها جبتها بالقسط وقبل الشهرة كان لدي موتوسيكل وليس سيارة ".





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.