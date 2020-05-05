شيخ الحارة لـ حمو بيكا: أخبار الرقاصة إيه.. ورد فعل غريب من الأخير.. فيديو

وجه شيخ الحارة حديثه إلى مطرب المهرجانات حمو بيكا ،: "أخبار الرقاصة إيه يا حمو".





وظهر على حمو بيكا، علامات التوتر والقلق نتيجة سؤال شيخ الحارة، وقال: "رقاصة إيه أنا مش فاهم، ومفيش راقصات أصلا، واهدى شويه أنا راجل متجوز وخاطب".





واعترف حمو بيكا، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"،ق ائلا: "الرقاصة دي كانت صديقة زمان قبل معرف خطيبتي الحالية والموضوع خلص".

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.