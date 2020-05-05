بابا الفاتيكان: الشمامسة أوصياء على الخدمة في الكنيسة ومكرسون لخدمة الفقراء

طالب قداسة البابا فرانسيس "بابا الفاتيكان" الصلاة من أجل الشمامسة كى يكونوا من خلال أمانتهم لموهبتهم في خدمة الكلمة والفقراء علامة تجدد الحياة في الكنيسة جمعاء.





وقال البابا فرنسيس - في رسالة له بثها اليوم - إن الشمامسة ليسوا كهنة من درجة ثانية، لافتا إلى أنهم جزء من الاكليروس ويعيشون دعوتهم داخل عائلتهم، وإنهم مكرسون لخدمة الفقراء الذين يحملون في داخلهم وجه المسيح المتألم، مؤكدا أن الشمامسة هم الأوصياء على الخدمة في الكنيسة.





كان قداسة البابا فرنسيس "بابا الفاتيكان"قد أكد أمس أنه في الأزمة الحاليّة نحن بحاجة لصحافة حرّة تكون في خدمة جميع الأشخاص لاسيما أولئك الذين لا صوت لهم؛ صحافة تلتزم في البحث عن الحقيقة وتفتح دروب شركة وسلام.





وأضاف البابا فرنسيس – في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - لقد قبلتُ اقتراح اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية بأن يتّحد مؤمنو جميع الديانات روحيًّا، في الرابع عشر من مايو الجاري، في يوم صلاة وصوم من أجل الدعاء إلى الله لكي يساعد البشرية على تخطّي وباء الكورونا.





وتابع "هناك أفكار تسبب الانقسامات، لدرجة أنها قد تصبح أهمّ من الروح القدس الذي يقودنا، ليحرّرنا الرب من الانقسامات وليساعدنا لكي نفهم هذا السرّ العظيم ليسوع الذي هو راعي الجميع وجميعنا إخوة فيه".





وأكد بابا الفاتيكان أنه في زمن الحجر الصحّي هذا، تسعى العائلة للقيام بالعديد من الأمور الجديدة، وهناك إبداع كبير للمضي قدمًا ولكن نجد أحيانًا العنف المنزلي أيضًا. لنصلِّ معًا من أجل العائلات لكي تستمرّ بسلام وإبداع وصبر في هذا الحجر الصحّي.